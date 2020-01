LIVE Federer-Fucsovics 4-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’ungherese va a servire per il primo set (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-SANDREN DALLE 7.15 (DOMENICA 26 GENNAIO) 40-0 Ace esterno. Tre SET POINT. 30-0 Prima vincente per il magiaro, che ora è a due punti dal set. 15-0 Fucsovics si apre il campo e chiude con il dritto vincente. GAME Federer (4-5) – Federer tiene il servizio ma ora Fucsovics avrà la chance di servire per conquistare il primo set. 40-30 Prima vincente per lo svizzero. 30-30 Fuori misura il dritto di Federer. 30-15 Out il rovescio di Fucsovics. 15-15 Fucsovics dimostra una buona manualità con un pregevole lob. 15-0 Federer chiude il punto con lo smash. GAME Fucsovics (3-5) – Ancora troppo spazio per attaccare per l’ungherese, che non sta facendo nulla di trascendentale ma sta giocando in maniera molto ordinata. 40-0 Federer stecca col dritto, in difficoltà il campione svizzero. 30-0 ... oasport

