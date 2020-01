LIVE Civitanova-Trento, Champions League volley in DIRETTA: sfida che vale il primato del girone (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trentino, match della terza giornata di Champions League 2019-20. E’ arrivato il momento del derby, senza ombra di dubbio il match più atteso del girone. Al momento la situazione nel Gruppo A è la seguente: la Lube è in testa con 6 punti, l’Itas è seconda con cinque, mentre il Cescke Budejovice e il Fenerbahce sono rispettivamente terzo e quarto a pari punti e con un match in più rispetto alle squadre italiane. Quello di stasera è un match che vale tantissimo, la vincitrice, infatti, non solo si troverà in testa al girone, ma metterà anche una seria ipoteca sul passaggio del turno. Queste due squadre si conoscono a memoria, entrambe vengono dalla vittoria ai quarti di finale della Coppa Italia, quindi l’umore è decisamente positivo. In Champions ... oasport

