LIVE Civitanova-Trento 2-0, Champions League volley in DIRETTA: Lube ad un set dal primo posto nel gruppo A (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 5-2 Invasione aerea di Giannelli, provano a scappare i padroni di casa. 3-2 Sette affettata per Candellaro. 3-1 Terzo attacco consecutivo per Juantorena, l’italo-cubano sta mantenendo delle percentuali paurose. 2-1 Mani-out di Cebulj, che sul finale di secondo set è salito di colpi. 2-0 Diagonale nei due metri per Osmany, subito break per la Lube. 1-0 Si riparte con un super attacco di Juantorena. 25-18 In rete la battuta di Giannelli. Civitanova si porta sul 2-0. 24-18 Annulla il primo Cebulj. 24-17 Tocca l’asta la palla di Cebulj, sette set-point per i padroni di casa. 23-17 Festival dell’errore, non passa il servizio di Simon. 23-16 Errore in battuta anche per Micheletto. 22-16 Continua l’ottima partita in attacco di Candellaro. 22-15 Non passa il servizio di Djuric. 21-15 Ottimo colpo di ... oasport

