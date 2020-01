LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Wierer sfida Oeberg e punta a tornare pettorale giallo (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 E’ partita la Mass start di Pokljuka! 14.57 Ci sono 3 gradi di temperatura, non fa affatto freddo sul tracciato. Tutto è pronto per la partenza. 14.53 Altri nomi importanti da segnalare sono Roeiseland, Fialkova e Herrmann. In tante partono a caccia del podio. 14.51 Meno di dieci minuti al via, l’azzeramento è terminato. Resta una giornata nuvolosa a Pokljuka e il vento è leggermente aumentato rispetto alla mattina. 14.49 Particolare attenzione va riservata anche a Makarainen, che ha dominato l’ultima Mass stagionale a Oberhof e può vantare ben 5 vittorie e 12 podi (record assoluto) da queste parti. 14.47 La favorita della partenza in linea diventa quasi d’obbligo Hanna Oeberg. La svedese sta trovando una forma incredibile e anche in chiave classifica si sta riportando sotto alle due fuggitive. 14.45 Wierer ... oasport

