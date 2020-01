LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Oeberg e Roeiseland in testa a metà gara, Vittozzi le bracca da vicino (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Tandrevold cerca di riportarsi su Lisa, Wierer sta tenendo un ottimo passo in questo giro ed è tra quelle che perde meno dal trio di testa. 15.17 Makarainen scavalca Vittozzi e punta a recuperare il tempo perso al poligono con le prime due. Wierer rosicchia qualcosa. 15.15 Sbaglia Braisaz mentre Oeberg e Roeiseland vanno via insieme. Vittozzi con il 10/10 paga 6″ ed è terza! Anche Dorothea spara bene ed esce nona a 25″. 15.14 Non è una gara tattica, si avvicina il secondo poligono con un buon margine per le prime tra le quali non abbiamo menzionato Makarainen. 15.12 Vittozzi paga 10″ a metà giro, Wierer 24″ resta attorno all’errore di distacco in compagnia di Simon. 15.11 C’è un recupero ma molto limitato in quanto Oeberg e Braisaz stanno forzando molto davanti e la sola Roeiseland tiene il passo. ... oasport

