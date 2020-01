LIVE Biathlon, Mass start femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Oeberg beffa una fantastica Vittozzi nel finale, Wierer nona (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 E quella si specialità della Mass: 1 1 MAKARAINEN Kaisa FIN 132 2 1 WIERER Dorothea ITA 129 3 2 ECKHOFF Tiril NOR 114 4 2 BESCOND Anais FRA 114 5 2 VITTOZZI Lisa ITA 111 6 2 HERRMANN Denise GER 106 7 11 Oeberg Hanna SWE 98 8 3 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 86 9 1 KRYUKO Iryna BLR 79 10 5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 79 11 3 DAVIDOVA Marketa CZE 78 12 1 SIMON Julia FRA 78 13 8 PEON Linn SWE 76 14 2 FIALKOVA Paulina SVK 76 15 6 BRAISAZ Justine FRA 75 16 9 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 70 17 8 EDER Mari FIN 69 18 5 HAUSER Lisa Theresa AUT 68 19 2 HAECKI Lena SUI 67 20 2 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 58 21 11 BROON Mona SWE 49 21 3 INNERHOFER Katharina AUT 49 23 6 ZUK Kamila POL 46 24 8 PIDHRUSHNA Olena UKR 45 25 5 CHARVATOVA ... oasport

infoitsport : LIVE Biathlon, staffetta mista Pokljuka 2020 in DIRETTA: la Francia domina ancora, Norvegia battuta e Germania sul… - infoitsport : LIVE Biathlon, single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: la Francia vince in solitaria, storico secondo posto pe… - infoitsport : LIVE Biathlon, Mass start maschile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Boe e Fourcade insieme a metà gara, c’è anche Hofer! -