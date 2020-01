"L'indifferenza è complice dei misfatti peggiori": la definizione di Liliana Segre per lo Zingarelli 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) “L’indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è limite all’orrore. L’indifferente è complice. complice dei misfatti peggiori”: queste alcune parole della ‘definizione d’autore’ che la senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana ha scritto per il vocabolario Zingarelli 2020. Alla vigilia del giorno della Memoria il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha reso nota “la personale volontà di proporre al Consiglio comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre”.Al teatro Goldoni, durante le celebrazioni della Giornata della memoria, ha aggiunto: “Assieme, uniti, abbiamo il comune obiettivo di costruire ponti ... huffingtonpost

repubblica : 'L'indifferenza è complice'. Il testo di Liliana Segre per il nuovo vocabolario Zingarelli [aggiornamento delle 12:… - Agenzia_Ansa : #Giornodellamemoria: Segre, l'indifferenza è complice #ANSA - lucia25968868 : RT @eziomauro: 'L'indifferenza è complice'. Il testo di Liliana Segre per il nuovo vocabolario Zingarelli -