L’Impero Ottomano su Netflix, nella docuserie turca sul Sultano Maometto II anche un attore italiano (Di domenica 26 gennaio 2020) Ha debuttato il 24 gennaio L'Impero Ottomano su Netflix, docuserie a tema storico di produzione turca, con protagonisti Tuba Büyüküstün e Cem Yiğit Üzümoğlu. Nel cast figura anche un attore italiano, il 39enne Tommaso Basili, già visto nella seconda e terza stagione de L'Isola di Pietro su Canale5 e prossimamente ne Il Paradiso delle Signore e Don Matteo 12. In 6 episodi, diretti da Emre Şahin e scritti da Celal Şengör ed Emrah Safa Gürkan, la serie prova a raccontare in modo avvincente la fine dell'Impero Bizantino e la nascita dell'Impero Ottomano, con un mix di elementi sceneggiati e ricostruzione documentaristica, affidata anche agli interventi di alcuni storici tra cui Roger Crowley e Jason Goodwin. nella serie Basili interpreta l'Imperatore Costantino XI, che nel primo episodio è sotto assedio da parte delle truppe di Maometto II, detto il Conquistatore (interpretato ... optimaitalia

