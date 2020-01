Liliana Segre, quando bocciò La vita è bella: "Un film falso" (Di domenica 26 gennaio 2020) A Liliana Segre non è piaciuto il film La vita è bella di Roberto Benigni, che considera falso e pieno di inaccuratezze storiche: la sopravvissuta al campo di Auschwitz ne parla nel suo libro. Liliana Segre è una donna che non ama i giri di parole. Con la stessa sincerità ha affermato che La vita è bella non le è piaciuto. Nel suo libro del 2015, La memoria rende liberi, scritto insieme a Enrico Mentana, c'è un passaggio in cui Segre commenta due dei più famosi e osannati film sull'Olocausto della storia del cinema: Schindler's List e, appunto, il film di Benigni. Su quest'ultimo si sofferma maggiormente e lo definisce un film con "un bel finale, un inno alla vita, ma "è tutto falso". La storia personale di Liliana Segre va presa in considerazione ... movieplayer

chetempochefa : In occasione del #GiornodellaMemoria del 27 gennaio, stasera a #CTCF avremo con noi la senatrice a vita Liliana Seg… - chetempochefa : 'Il Presidente #Mattarella mi ha detto che, quando ha deciso di farmi Senatrice a vita, ha pensato a mio padre.' I… - repubblica : 'L'indifferenza è complice'. Il testo di Liliana Segre per il nuovo vocabolario Zingarelli [aggiornamento delle 12:… -