Liliana Segre: "Mio marito aderì alla destra di Almirante. Gli chiesi di scegliere: lasciò la politica per amore" (Di domenica 26 gennaio 2020) “Mio marito, che era stato uno che aveva scelto due anni di internamento pur di non stare nella Repubblica sociale, vedendo molto disordine, per un certo periodo aderì a una destra in cui c’era anche Almirante. Io ho molto sofferto e ci fu una grande crisi. A un certo punto misi mio marito e me sullo stesso piano e dovevamo sceglierci di nuovo. O separarci”. Liliana Segre, ospite a Che tempo che fa, racconta commossa un episodio della sua vita privata. Dopo la crisi, ricorda, il ritrovarsi: “Per fortuna lui rinunciò per amore nei miei confronti a una eventuale carriera politica. E io aprì le braccia a un amore ritrovato e fummo insieme per altri 25 anni”.La senatrice a vita ha commentato con Fabio Fazio, a partire da questo aneddoto, la vicenda dell’intitolazione della strada ad Almirante a Verona, proposta quasi ... huffingtonpost

chetempochefa : In occasione del #GiornodellaMemoria del 27 gennaio, stasera a #CTCF avremo con noi la senatrice a vita Liliana Seg… - chetempochefa : 'Il Presidente #Mattarella mi ha detto che, quando ha deciso di farmi Senatrice a vita, ha pensato a mio padre.' I… - repubblica : 'L'indifferenza è complice'. Il testo di Liliana Segre per il nuovo vocabolario Zingarelli [aggiornamento delle 12:… -