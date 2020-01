Lecce, Liverani: «Cancelliamo questa gara, pensiamo alla prossima» (Di domenica 26 gennaio 2020) Fabio Liverani, allenatore del Lecce, si è espresso dopo la sconfitta per 3-0 della sua formazione contro l’Hellas Verona (Dal nostro inviato allo Stadio Bentegodi di Verona) – Fabio Liverani, intervenuto in zona mista dopo Hellas Verona-Lecce (3-0), ha commentato la prova non indimenticabile dei suoi. «La partita è difficile da commentare, sapevamo che era difficile, abbiamo lavorato per determinate situazioni tattiche e ne abbiamo fatte poche. Credo che dobbiamo fare sicuramente di più, poi abbiamo preso gol su calcio da fermo e questo è il rammarico più grande perché ci abbiamo lavorato sulle marcature e marcando a uomo diventa difficile. E’ normale che su questo poi il Verona ci ha costruito la partita. Abbiamo avuto due grandi occasioni con palo di Lapadula e l’episodio o ti dà qualcosa in più oppure poi non riesci a riaccenderla. Passo indietro rispetto ... calcionews24

