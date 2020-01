Le verità di Luigi Mario Favoloso: “Non ho mai picchiato Nina Moric è lei che vuole distruggermi” - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roberta Damiata Dopo la sua presunta scomparsa, Luigi Mario Favoloso, torna a parlare a "Live Non è la d'Urso" e racconta la sua verità sul suo allontanamento e sulla sua relazione con Nina Moric Era il più atteso di tutti, Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del "Grande Fratello" ed ex di Nina Moric è tornata dopo giorni in cui di lui non si sapeva più niente. Dopo la segnalazione di un fotografo, la madre aveva fatto una denuncia per scomparsa Lo avevano avvistato il Svizzera, poi in Germania e anche in altri paesi, fino a che con una telefonata alla redazione di Barbara d’Urso, la sua scomparsa, diventa allontanamento volontario. Stasera è a “Live non è la d’Urso” è tornato per affrontare le pesanti accuse legate alla sua scomparsa, come quelle di aver picchiato la sua ex compagna Nina Moric e il figlio di lei e di Fabrizio Corona, Carlos. Accuse urlate a gran voce dalla ... ilgiornale

Italia_Notizie : Le verità di Luigi Mario Favoloso: “Non ho mai picchiato Nina Moric è lei che vuole distruggermi” - francogarna : Le verità di Luigi Mario Favoloso: “Non ho mai picchiato Nina Moric è lei che vuole distruggermi” - GretaSmara : Luigi Favoloso vs Nina Moric lo scontro infinito. Lei continua a dire che l'ha picchiata Lui scappa per non farsi… -