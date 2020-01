Le Previsioni Meteo per i Giorni della Merla 2020: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 1° Febbraio (Di domenica 26 gennaio 2020) Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi Giorni, fino al 1° febbraio 2020. Oggi al Nord: nuvolosità diffusa su tutte le regioni, con foschie dense e nebbie in banchi sulla Pianura padano-veneta, specie settore centro-orientale, in parziale diradamento durante le ore centrali e in nuova formazione dopo il tramonto. Locali deboli precipitazioni possibili fino metà giornata su Friuli-Venezia Giulia e settori più orientali di Veneto ed Emilia-Romagna. Schiarite anche ampie dalla tarda mattina sulle pianure piemontesi e da metà giornata su nord Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e centro-nord Veneto. Centro e Sardegna: poche nubi significative e prevalente soleggiamento sulla sardegna, con nubi in aumento sul settore ovest per fine giornata; molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con isolate ... meteoweb.eu

