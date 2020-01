Le pagelle di Napoli-Juventus 2-1: Zielinski chirurgico, Insigne da leader. Tardivo CR7 (Di domenica 26 gennaio 2020) Zielinski prima e Insigne poi mettono al tappeto la Juventus di Cristiano Ronaldo che si sveglia solo nel finale per cercare di evitare alla ‘Vecchia Signora’ un brutto scivolone. Un ko meritato per via di una prestazione svogliata e priva di affondi. Male Dybala, Bentancur e anche Cuadrado che dopo un buon avvio difetta in fase passiva. Nel buona prova degli esterni bassi, Callejon, ritrovato e Manolas ultimo e quasi insuperabile baluardo di difesa. fanpage

