Le notizie del giorno – Ultime ore terribili | malore in campo | due morti in un tragico

Ultime notizie Roma del 25-01-2020 ore 20 : 10 : Romadailynews radio giornale cronaca Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con informazione La commissaria Europea alla salute Stella kyriakides ha convocato per lunedì una riunione del comitato per la sicurezza sanitaria dell’Unione Europea il presidente cinese XI Jin Ping ammesso che la situazione è grave e l’epidemia del coronavirus accelera sono 41 Intanto le vittime accertate 1300 i casi tre pazienti ...

