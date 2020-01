L'azienda madre del publisher 505 Games ha iniziato l'acquisizione di Starbreeze Studios (Di domenica 26 gennaio 2020) Digital Bros, la compagnia madre del noto publisher 505 Games, ha annunciato pubblicamente l'intenzione di acquistare una grossa fetta di azioni di Starbreeze Studios, gli sviluppatori responsabili di Payday 2.In questo momento, Digital Bros è un azionista di minoranza di Starbreeze, possedendo solo il 7% delle azioni totali; grazie ad un investimento di 19.2 milioni di euro, autorizzato pochi giorni fa dal consiglio d'amministrazione, la compagnia acquisirà fino al 30.18% delle azioni e ciò la renderà di fatto l'azionista di maggioranza, con oltre il 40% del potere di voto sulle decisioni interne. Da qui, è possibile che 505 Games possa proporre un'offerta d'acquisto per le rimanenti azioni e acquistare per intero Starbreeze Studios.Digital Bros ha discusso di questa mossa in un comunicato stampa:Leggi altro... eurogamer

