L’amore di Kobe Bryant per l’Italia: gli inizi a Reggio Emilia, il tifo per il Milan (Di domenica 26 gennaio 2020) Arrivato in Italia all'età di sei anni, Kobe Bryant ha avuto l'occasione di imparare i primi fondamentali del basket proprio nel nostro paese. Amante delle bellezze della nostra terra, tra queste Napoli e Capri, l'ex stella dei Los Angeles Lakers diventò anche un Milanista sfegatato: "Ho sempre tifato per il Milan e se mi tagliassero il braccio sinistro sanguinerei rossonero". fanpage

