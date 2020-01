L’accusa di Stellini, il vice di Conte: “Arbitri poco tranquilli con l’Inter” (Di domenica 26 gennaio 2020) Con Antonio Conte in silenzio nel post-partita di Inter-Cagliari, è stato Cristian Stellini, allenatore in seconda dell'Inter, ad esternare tutto il malumore dei nerazzurri dopo l'arbitraggio di Manganiello: "Gli arbitri che sono venuti qui nelle ultime settimane non sono stati molto tranquilli". fanpage

