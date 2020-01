Lacchiarella, famiglia gravemente intossicata da monossido di carbonio: soccorsi e ricoverati (Di domenica 26 gennaio 2020) All'ospedale Niguarda sono arrivati nella notte in codice rosso un uomo e una donna e i loro due bambini di 10 e 5 anni. Manifestavano gravi sintomi da intossicazione da monossido di carbonio: tratti in salva dalla loro casa dai vigili del fuoco, da quanto si apprende non sono ora in pericolo di vita. fanpage

