La verità di Luigi Mario Favoloso: “Non ho mai picchiato Nina Moric, l’ho protetta da se stessa” (Di domenica 26 gennaio 2020) Luigi Mario Favoloso racconta la sua verità a Live-Non è la D'Urso. Il modello spiega il perché della sua improvvisa scomparsa, che ha impensierito la sua famiglia ed è stato argomento di discussione anche in tv. L'ex gieffino ha smentito categoricamente le accuse di violenze ai danni di Nina Moric e suo figlio Carlos, vero motivo per cui ammette di essere tornato in Italia. tv.fanpage

