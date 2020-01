La signora che si scopre fan di Matteo Salvini…a sua insaputa (Di domenica 26 gennaio 2020) Repubblica Bologna racconta oggi una curiosissima storia che riguarda Facebook e Matteo Salvini. Eleonora Cappelli e Valerio Varesi dicono che una donna si è ritrovata a sua insaputa come fan del Capitano: Ci sono anche decine di segnalazioni di bolognesi che si sono ritrovati improvvisamente “arruolati” tra i sostenitori di Matteo Salvini, almeno su Facebook. La signora Carla è arrivata a presentare denuncia alla polizia postale qualche giorno fa. La sua storia, insieme a quella di altri, è stata sollevata anche dalla rivista on-line Carmilla. «I miei amici di Facebook a un certo punto hanno cominciato a vedere la segnalazione: “A Carla piace Matteo Salvini” — spiega l’interessata — ma io non ho mai messo nessun segno di approvazione a Matteo Salvini. Alla fine mi hanno telefonato per avvisarmi persone che mi conoscono e che sanno perfettamente che non poteva essere vero». Insomma, ... nextquotidiano

