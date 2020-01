La satira del giorno: la verità delle sardine (Di domenica 26 gennaio 2020) Fonte foto: ilgiornale.itLa satira del giorno: la verità delle sardine 1Sezione: Cronache Giovanni Zola ilgiornale

davidefaraone : Non è satira, non è politica, non è giornalismo. Questa disgustosa vignetta apparsa ieri sulla pagina online del Fa… - massimotwiter1 : @laura_maffi Twittare cose del genere si crede di ottenere politicamente qualche risultato? Solo menti devastate po… - PaolaSacchi3 : Apprendo news che mi sembra di rivedere un TG del #Trio. Senza offesa per nessuno, nepp il Trio, dico sul serio, of… -