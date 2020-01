La rapina nel supermercato catanese (Di domenica 26 gennaio 2020) Sono state giornate di apprensione a Paternò, in provincia di Catania, per i titolari di farmacie e supermercati. Le due attività in questione sono state infatti oggetto di rapine da parte di alcuni delinquenti. Mercoledì, pomeriggio, dopo l’ultimo assalto in un’attività commerciale, due rapinatori appartenenti al gruppo criminoso, sono stati arrestati dai carabinieri. Si tratta di Tonino Tomasello, di 29 anni e Manuel Borzì, di 24 anni. Entrambi in manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso. I due, come si vede dalle immagini, sono entrati in un supermercato e, minacciando gli impiegati, hanno messo le mani dentro la cassa acciuffando 150 euro. Dopo il colpo si sono dileguati. Insoddisfatti del magro bottino, avrebbero voluto rapinare una farmacia. Ma i militari, grazie alle investigazioni compiute, li hanno preceduti aspettandoli sul posto e li hanno arrestati. ... ilgiornale

