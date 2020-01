La prima proiezione per le elezioni in Emilia Romagna smentisce i finti exit poll di WhatsApp (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono appena state diffuse le prime proiezioni a proposito delle elezioni regionali in Emilia Romagna, con il dato che a conti fatti smentisce il “testa a testa” diffuso in giornata tramite finti exit poll su WhatsApp e Facebook. In particolare, come emerso su LA7, Bonaccini sarebbe avanti con una forchetta del 48-52%, mentre Borgonzoni viaggia tra il 40 ed il 44%. Pochi secondi fa, poi, il primo dato ritenuto “solido”: Bonaccini avanti con il 51%, rispetto a Borgonzoni con il 41%. exit poll Articolo originale dell 16.06 del 26 settembre Una vera e propria bufala riguardante i presunti exit poll per le elezioni regionali in Emilia Romagna risulta in diffusione su WhatsApp e Facebook oggi 26 gennaio, in relazione all’ultima fake news in ordine di tempo riguardante questa tornata elettorale dopo quella che abbiamo trattato nella giornata di ieri. Insomma, ... bufale

TgLa7 : #Regionali2020 Prima proiezione #Swg per Emilia Romagna @PoliticAPP #maratonamentana - La7tv : #specialimentana #maratonamentana Enrico Mentana commenta la prima proiezione che vede avanti Bonaccini: 'Sarebbe c… - sole24ore : Prima proiezione #ElezioniEmiliaRomagna: Bonaccini 51,8%, Borgonzoni 41,8% @sole24ore -