La prima cosa che vedi in questa foto ti dirà che tipo di donna sei (Di domenica 26 gennaio 2020) Non tutte le donne sono uguali, non c’è dubbio. Sebbene ci siano situazioni che ci uniscono come appartenenti al genere femminile, abbiamo anche caratteristiche individuali. E tu, che genere di donna sei? questa immagine può dirtelo. Devi solo guardarla velocemente e dire: cosa c’è dentro? cosa attira prima la tua attenzione? Rispondi intuitivamente e mantieni la risposta, quella che per prima ha attirato la tua attenzione. Ti dirà che tipo di donna sei. Una donna incinta Se ciò che ti è saltato agli occhi nell’immagine è stata la donna incinta, è perché sei una donna protettiva, una di quelle che si prendono cura di tutti, specialmente della sua famiglia. Ti preoccupi sempre perché le persone che ami stiano bene, sei un consulente eccezionale, un amico leale e una madre ... bigodino

