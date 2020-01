La presenza di ghiaccio artico sul nostro pianeta è ai minimi storici: in 120mila anni mai così poco (Di domenica 26 gennaio 2020) La ricerca del CNR mostra dati allarmanti. La presenza di ghiaccio artico si è diminuita drasticamente Il clima sta cambiando, e non possiamo negarlo. La nuova ricerca condotta dall’Istituto di scienze polari (CNR-ISP) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha dimostrato, attraverso una ricostruzione storica dell’evoluzione dei ghiacci artici che la loro presenza sul pianeta Terra non è … L'articolo La presenza di ghiaccio artico sul nostro pianeta è ai minimi storici: in 120mila anni mai così poco NewNotizie.it. newnotizie

CittadinidiTwtt : RT @CasalecchioNews: Fino al 15 aprile 2020 sulle strade di competenza comunale l’obbligo di pneumatici invernali, catene o altri mezzi ant… - CasalecchioNews : Fino al 15 aprile 2020 sulle strade di competenza comunale l’obbligo di pneumatici invernali, catene o altri mezzi… - barbun72 : @Maffi14 @Andy86CH @MarcAndreBerset @HCAP1937 Giusto, se l'intervento dello staff diventa troppo importante diventa… -