La Lega usa la tragedia di Kobe Bryant per lanciare l’hashtag di Borgonzoni presidente (e cancella) (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Lega twitta sulla morte di Kobe Bryant usando l’hashtag di Borgonzoni presidente. Il capolavoro di messaggio è uscito poco fa: Subito dopo la Lega ha cancellato il tweet parlando di un “disguido tecnico” e di tweet errato: Leggi anche: Kobe Bryant morto in un incidente con l’elicottero a Calabasas in California L'articolo La Lega usa la tragedia di Kobe Bryant per lanciare l’hashtag di Borgonzoni presidente (e cancella) proviene da nextQuotidiano. nextquotidiano

