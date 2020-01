La Guerra è finita lunedì 27 gennaio il terzo appuntamento nel giorno della Memoria (Di domenica 26 gennaio 2020) La Guerra è finita lunedì 27 gennaio la seconda puntata, le anticipazioni Nel giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio terza puntata per La Guerra è finita che racconta proprio gli orrori delle deportazioni dal punto di vista dei bambini rimasti soli dopo la Guerra. La Guerra è finita è un dramma in 4 parti in onda su Rai 1 alle 21:25 che racconta una storia di bambini e ragazzi nell’Italia dell’immediato secondo dopo Guerra. Diretta da Michele Soavi, creata da Sandro Petraglia prodotta da Palomar e Rai Fiction, la serie è stata interamente girata nella provincia di Reggio Emilia e ricostruisce il trauma del dopoGuerra di chi è riuscito a sopravvivere all’Olocausto e deve trovare il modo di tornare alla vita. La Guerra è finita terza puntata Davide cerca di capire se Mattia fa parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile. Nel ... dituttounpop

