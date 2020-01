La guerra è finita anticipazioni, Platinette: “Seguirla è impegnativo” (Di domenica 26 gennaio 2020) anticipazioni La guerra è finita, Mauro Coruzzi: “Seguirla richiede impegno” Questa settimana Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha parlato della fiction di Rai 1 La guerra è finita nella sua rubrica “Platinette: La TV che vedo” che tiene su Di Più. Il critico e opinionista ha scritto, a proposito della fiction, che… “Richiede impegno da parte dei telespettatori, in un momento in cui è difficile capire quanto essi siano disposti a concedere attenzione per comprendere le mostruosità di cui chi ci ha preceduto è stato capace.” Per Platinette, dunque, La guerra è finita è una fiction che necessita di molta attenzione da parte del pubblico, anche e soprattutto per via delle crudeltà che chi ha vissuto la guerra ha dovuto vivere. I telespettatori sono d’accordo con Mauro Coruzzi? La guerra è finita, Platinette ammette: “Questa fiction ... lanostratv

