La guerra di Sala alla pizza | l’ennesima Dc di Rotondi Ecco il Superpodio della settimana

Milano - è guerra tra Sala e ambientalisti per 35 alberi abbattuti : “I verdi dovrebbero scusarsi” : È guerra tra i gruppi ambientalisti, i residenti del quartiere Città Studi da una parte e Politecnico e sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dall'altra sull'abbattimento di 35 alberi al parco Bassini per fare posto al nuovo dipartimento di Chimica dell'università. Circa cinquecento persone sono scese in piazza in un corteo arrivato davanti a Palazzo Marino. Durissima la reazione del sindaco, che difende l'operazione e attacca i verdi: "Da ...