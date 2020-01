La giornata della memoria lunedì parte da Unomattina (Di domenica 26 gennaio 2020) lunedì 27 gennaio 2020 si celebrerà la giornata della memoria e la programmazione Rai partirà con il contenitore informativo del mattino di Rai1 Unomattina, condotto come sempre dall'instancabile coppia formata da Valentina Bisti e Roberto Poletti. Sarà proprio Poletti ad accompagnare il pubblico sveglio di buona mattina e sintonizzato sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo nel percorso Rai nella giornata della memoria. Roberto sarà collegato in diretta dal binario 21 della stazione centrale di Milano da dove partirono fra il 1943 ed il 1945 molti treni diretti verso i campi di concentramento, il principale dei quali era quello di Auschwitz. In quei vagoni erano stipate migliaia di persone, la maggior parte ebrei, ma anche molti partigiani e dissidenti politici.La giornata della memoria lunedì parte da Unomattina pubblicato su TVBlog.it 26 gennaio ... blogo

