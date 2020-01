La drammatica testimonianza da Wuhan (Di domenica 26 gennaio 2020) Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del nuovo coronavirus cinese, di come la sua diffusione abbia messo in ginocchio la Cina e spaventato il mondo intero e delle drastiche misure messe in campo dalle autorità per contenere il contagio dell’epidemia. Poco è tuttavia stato scritto su come stiano vivendo questa situazione apocalittica le decine di milioni di cittadini cinesi che risiedono nella provincia dello Hubei, epicentro del focolaio. La megalopoli di Wuhan è in quarantena, isolata, senza trasporti pubblici, chiusa al traffico privato. I suoi ospedali sono affollati; nei supermercati il cibo va ruba, le mascherine sono in esaurimento. Chi ha fatto acquisti, ne ha fatti a sufficienza per chiudersi in casa in attesa di nuove disposizioni; di quando magari l’emittente nazionale Cctv dirà che le stringenti norme si sono allentante. Le strade, a Wuhan, sono deserte. E ... it.insideover

