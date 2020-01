La discrepanza tra i dati Opinio e SWG sulle elezioni in Emilia-Romagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) Arrivano i primi dati sulle elezioni Emilia-Romagna. La differenza nei dati degli exit poll realizzati dal Consorzio Opinio Italia per la Rai e da SWG restituiscono dati davvero differenti. La discrepanza è notevole per quanto riguarda i dati di SWG e irrisoria, invece, secondo Opinio. LEGGI ANCHE >>> Regionali in Emilia-Romagna: Bonaccini avanti, ma Borgonzoni incalza Ecco tutti i candidati Secondo il Consorzio Opinio per la Rai Stefano Bonaccini, governatore uscente dell’Emilia-Romagna a capo della coalizione di centro-sinistra, sarebbe tra il 47% e il 51% mentre Lucia Borgonzoni avrebbe ricevuto preferenze tra il 44% e il 48%. Situazione diversa, invece, quella dipinta da SWG con addirittura dieci punti di distacco a favore di Bonaccini. L'articolo La discrepanza tra i dati Opinio e SWG sulle elezioni in Emilia-Romagna proviene da Giornalettismo. giornalettismo

