La dieta della tiroide per dimagrire con i cibi giusti che stimolano il metabolismo (Di domenica 26 gennaio 2020) A molte persone capita di non riuscire a dimagrire nonostante le diete, a volte è colpa della tiroide e seguendo la dieta giusta potremmo stimolare il metabolismo nel modo corretto ottenendo il risultato sperato. La dieta della tiroide va sempre seguita sotto controllo medico, come ogni altra dieta questa resta sempre la prima regola da seguire. La tiroide è una ghiandola fondamentale per la nostra salute, per il funzionamento del nostro organismo. Gli ormoni tiroidei influenzano moltissimo la nostra vita, spesso il sonno, l’ansia, il gonfiore, solo per citarne alcuni. Possiamo soffrire di ipertiroidismo o di ipotiroidismo, due situazioni diverse ma che danno luogo a una serie di problemi. Ovvio che al di là della dieta un endocrinologo in questi casi è indispensabile per la nostra salute; è un problema che non si deve assolutamente sottovalutare. Passando invece alla dieta della ... ultimenotizieflash

susfran1 : RT @Shining__Star94: Ale Borghi che parla della dieta ferrea che ha dovuto seguire per 'Sulla mia pelle': 'La nutrizionista l'ho fatta div… - uattafuck : RT @ritacels: Io che mi concedo l’ultimo pasto grasso in vista della dieta - LaLaLuPunto : Se pesi più del tuo fidanzato, le cose sono due: o devi metterti a dieta o lo hai scelto della misura sbagliata. -