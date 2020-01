La Cina celebra gli "angeli in bianco". I medici-eroi di Wuhan stremati dalla fatica (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Gala di Capodanno sulla tv di Stato cinese può contare sull’invidiabile platea di 1,4 miliardi di telespettatori e, diversamente dal passato, non ha nascosto l’epidemia che sta sconvolgendo il Paese. Un messaggio è stato rivolto ai cittadini in isolamento: “Siamo con voi, non siete soli”. Un pubblico encomio è stato rivolto in poesia agli “angeli in bianco”, i medici di Wuhan che stanno lottando notte e giorno per la cura dei pazienti affetti dal coronavirus. Nella città che prova a costruire da zero un ospedale prefabbricato da 1000 posti in appena 10 giorni, arrivano migliaia di medici da tutta la Cina. Quello è il focolaio del coronavirus, che ora si sta diffondendo anche in altre province, lì è il bilancio più drammatico di morti e malati. Di oggi l’annuncio che ... huffingtonpost

FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: La Cina celebra gli 'angeli in bianco'. I medici-eroi di Wuhan stremati dalla fatica - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: La Cina celebra gli 'angeli in bianco'. I medici-eroi di Wuhan stremati dalla fatica - gabrypez1 : RT @HuffPostItalia: La Cina celebra gli 'angeli in bianco'. I medici-eroi di Wuhan stremati dalla fatica -