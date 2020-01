La Cina aggiorna il bilancio del coronavirus: 56 morti, 2 mila contagi (Di domenica 26 gennaio 2020) La Cina aggiorna il bilancio delle vittime per il coronavirus, che sale a 56 morti. Sono 1.975 le persone finora contagiate. Ci sarebbero 324 persone in condizioni critiche, rileva l’agenzia Xinhua.Ieri il presidente Xi Jinping ha parlato di “situazione grave” perché si registra un allargamento dell’epidemia. Da domani le agenzie di viaggio cinesi non potranno più vendere prenotazioni di hotel o soggiorni di gruppo, un’altra delle misure adottate per cercare di limitare il contagio. Medici militari sono stati spediti a Wuhan, la città della Cina centrale dove è comparso il virus per la prima volta, in quarantena come altre 17 città della provincia di Hubei, dove sono isolate quasi 60 milioni di persone.La Cina ha imposto a partire da oggi un divieto temporaneo al commercio di animali selvatici per contenere la ... huffingtonpost

