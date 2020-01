La caudina Nella riabbraccia il papà a C’è Posta per Te (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Martino Valle caudina – I riflettori di C’è Posta per Te si accendono su San Martino Valle caudina, in particolar modo sulla vicenda familiare di Nella (51 anni) e suo papà Pasquale, colpevole, a suo avviso, di non averla trattata come avrebbe dovuto. Pasquale, quando Nella aveva soltanto tre anni, ha divorziato con la moglie per vivere un’altra vita al fianco di Dora, sua nuova compagna. Il rapporto tra Dora, Pasquale e Nella non è mai stato idilliaco. E’ per questa ragione che Nella ha chiesto aiuto a C’è Posta Per Te, celebre programma Mediaset condotto da Maria De Filippi, nel tentativo di ricucire il rapporto. All’apertura della busta, però, è stato il solo Pasquale ad abbracciare la figlia, visto che la compagna Dora – che non ha mai accettato Nella all’interno della sua vita ... anteprima24

