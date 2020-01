La Brexit ha aperto nuovi scenari commerciali per Londra (Di domenica 26 gennaio 2020) L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, confermata dalla vittoria elettorale dei Conservatori del premier Boris Johnson alle consultazioni di dicembre 2019, ha aperto nuove ed interessanti prospettive geopolitiche per Londra. L’esecutivo Tory avrà di certo maggiore libertà di movimento in politica estera ma dovrà essere altrettanto abile a muoversi nella giusta direzione per preservare gli interessi del Paese. Da un lato c’è Bruxelles che, comunque la si voglia mettere, continuerà ad essere un partner importante per il Regno Unito, sia per motivi di contingenza geografica che per ragioni di tradizione politica. Sull’altra sponda, invece, ci sono gli Stati Uniti con cui vi è, senza dubbio, una comunanza ideologica di fondo e che rappresentano il partner di riferimento in materia di politiche difensive. Il rischio è che Londra possa venire schiacciata ... it.insideover

