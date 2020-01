La Banca Popolare di Bari verso il maxipolo bancario del Sud (Di domenica 26 gennaio 2020) La Banca Popolare di Bari veleggia verso il maxipolo Bancario del Sud. Con la ricapitalizzazione del Mediocredito centrale il governo punta a far nascere un grande polo di sostegno per lo sviluppo con l’obiettivo di attirare soci privati e ridurre l’intervento pubblico, che per ora dovrebbe arrivare a 900 milioni di euro. E quindi a riunire anche altri istituti di credito di piccole dimensioni del Sud. Spiega oggi Il Messaggero: L’ipotesi, prevista dal decreto in fase di conversione in Parlamento, si sta delineando in questi giorni per dare vita a un polo Bancario in grado di stare da solo sul mercato e prevenire le crisi degli istituti minori più esposti anche a un’economia che stenta a decollare. La newco, controllata da Mediocredito Centrale, avrebbe vertici autonomi specializzati nella guida di banche commerciali e capaci di gestire anche la fusione con altri ... nextquotidiano

Mov5Stelle : Per il @Mov5Stelle il salvataggio di una banca è accettabile solo a precise condizioni. Il decreto che stiamo conve… - vasco97273 : RT @M5S_Senato: Per il @Mov5Stelle il salvataggio di una banca è accettabile solo a precise condizioni. Il decreto che stiamo convertendo p… - vasco97273 : RT @M5S_Camera: Per il @Mov5Stelle il salvataggio di una banca è accettabile solo a precise condizioni. Il decreto che stiamo convertendo p… -