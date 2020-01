Kurzawa alla Juve, pronto un contratto quadriennale: il PSG non lo convoca per il Lille (Di domenica 26 gennaio 2020) Layvin Kurzawa sarebbe ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Il terzino, che dovrebbe arrivare a Torino in cambio di De Sciglio, non è stato convocato dal tecnico Tuchel per la gara contro il Lille. Altro grande escluso dalla lista dei convocati è Edinson Cavani: l'attaccante è in trattativa con l'Atletico Madrid per proseguire la sua carriera in Spagna. fanpage

romeoagresti : #DeSciglio ha accettato la destinazione #PSG, così come #Kurzawa ha detto sì alla #Juve. Club al lavoro per definir… - romeoagresti : Nuovo aggiornamento in serata tra #Juve e #PSG, con lo scambio alla pari tra #DeSciglio e #Kurzawa ormai prossimo a… - DiMarzio : Confermata l’anticipazione dell’@lequipe: #DeSciglio viaggia spedito verso il @PSG_inside e #Kurzawa in cambio alla… -