“Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero in California”. Lo scrive il portale Tmz: “Con lui altre quattro persone” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero”. A diffondere la notizia è il sito web Tmz che fornisce una minima ricostruzione e pubblica anche le immagini del mezzo in fiamme. L’ex stella della Nba stava viaggiando sul mezzo privato con altre tre persone e il pilota, quando il velivolo è precipitato. Nessun sopravvissuto. L’incidente, scrive il portale web, è avvenuto a Calabasas, in California, domenica mattina, ma gli investigatori sono ancora a lavoro per stabilire le cause dell’incidente. Mentre il mezzo è andato in fiamme, il personale medico è intervenuto per cercare di salvare eventuali superstiti che, però, non c’erano. La moglie del cestista, Vanessa Bryant, secondo le prime informazioni non si trovava a bordo del mezzo. Oltre a lei, il campione lascia quattro bambini: Gianna, Natalia, Bianca e Capri, quest’ultimo nato appena ... ilfattoquotidiano

