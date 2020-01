Kobe Bryant morto, il mondo dello sport lo ricorda così (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant morto improvvisamente in un incidente con il suo elicottero. Il mondo dello sport, non solo quello della Nba, piange la sua scomparsa. Kobe Bryant è morto attorno alle 19 italiane in un terribile incidente con il suo elicottero. Una notiozia che in breve tempo ha fatto il giro del mondo e ha generato … L'articolo Kobe Bryant morto, il mondo dello sport lo ricorda così proviene da www.inews24.it. inews24

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco -