Kobe Bryant | la Lega twitta con l' hashtag #26gennaiovotoLega

La Lega di Matteo Salvini si è dimostrata pronta a tutto in queste ultime settimane per far crescere i propri consensi a discapito spesso della verità e del rispetto degli altri. Lo ha fatto mettendo alla gogna gli avversari politici e comuni cittadini che si sono espressi a favore degli avversari, ma quello che è successo poche ore prima della chiusura dei seggi, classificato dalla Lega come un semplice errore, è qualcosa di disgustoso e profondamente sbagliato.Nelle stesse ore in cui veniva annunciata in tutto il Mondo la prematura scomparsa del campione dell'NBA Kobe Bryant e della figlia 13enne Gianna, l'account ufficiale della Lega su Twitter ha voluto twittare il proprio cordoglio, inserendo però anche gli hashtag che invitavano al voto in Emilia-Romagna a favore della candidata leghista Lucia Borgonzoni: #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente.Il tweet è stato rimosso poco ...

