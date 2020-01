Kobe Bryant è morto. Si schianta l’elicottero con a bordo l’ex stella dell’Nba (Di domenica 26 gennaio 2020) Il mondo dello sport piange un grande campione di basket. Kobe Bryant era a bordo di un elicottero caduto nell’area di Calabasas, in California. Il mondo del basket piange un grande campione. Kobe Bryant è morto a soli 42 anni. La tragica notizia di poco fa riporta che l’ex giocatore dell’Nba, campione dei Los Angeles Lakers è morto in un incidente mentre era a bordo di un elicottero che sorvolava l’area di Calabasas, in California. Bryant era in volo con altre 3 persone di cui al momento non si conoscono i dettagli, pare che con lui ci fosse anche la figlia 13enne. L’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori non è servito a nulla. Bryant aveva altre tre figlie: Natalia, Bianca e la piccola Capri, nata a giugno. La carriera di Kobe Bryant Kobe Bryant iniziò a giocare a basket sin dai 3 anni e visse in Italia dai 6 fino ai 13 anni di età, spostandosi nelle varie città dei club ... 2anews

