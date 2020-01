Kobe Bryant è morto in un incidente aereo (VIDEO). Tra le vittime anche la figlia di 13 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto in un incidente aereo. La notizia del decesso dell’ex stella del basket mondiale è stata data da Tmz. ROMA – Kobe Bryant è morto. Secondo quanto riportato da TMZ, l’ex stella del basket mondiale ha perso la vita in un incidente aereo nei pressi di Calasbas, in California. A bordo del mezzo con lui c’erano almeno altre tre persone oltre il pilota. Nessuno è sopravvissuto. Stando a quanto riferito dai media statunitensi, a bordo del velivolo ci sarebbe stata anche la figlia tredicenne della stella del basket. #Urgente Muere la estrella del basquet Kobe Bryant en accidente aereo.R.I.P pic.twitter.com/Iw83UBGFC8— I¢oNi¢∆° (@XxX ReActivada) January 26, 2020 Kobe Bryant morto, fatale un incidente aereo La notizia della morte di Kobe Bryant ha sconvolto l’intero mondo sportivo e non solo del basket. La polizia ha fissato ... newsmondo

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco -