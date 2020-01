Kobe Bryant è morto, dramma per lo sport mondiale: schianto in elicottero (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto, dramma per lo sport mondiale: schianto in elicottero dramma nel mondo della pallacanestro e per tutto l’universo sportivo. Kobe Bryant è morto a soli 41 anni. A diffondere la tragica news il sito Tmz.com che fa sapere che l’ex stella dell’Nba, che ha scritto la storia dei Los Angeles Lakers è … L'articolo Kobe Bryant è morto, dramma per lo sport mondiale: schianto in elicottero proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Kobe Bryant Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Kobe Bryant