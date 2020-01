KO Barça, Celades alla Dea: «La nostra forza è il collettivo» VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Barcellona, le parole del tecnico del Valencia dopo la vittoria contro i blaugrana grazie alla doppietta di Gomez Una vittoria importantissima quella di ieri del Valencia sul Barcellona. Al termine della gara il tecnico Celades alla Dea è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole. «Siamo contenti di aver vinto con una squadra come il Barcellona. Batterli è sempre molto difficile. Abbiamo fatto una buona partita. Ho sempre detto che la nostra forza è nel collettivo, nella squadra. Sappiamo tutti l’importanza di Rodrigo e Parejo perché fanno la differenza ma usciamo rafforzati come gruppo e questa è una bella notizia». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

