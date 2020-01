Klaus vince in 7 categorie agli Annie Awards 2020, i premi dedicati ai film d’animazione (Di domenica 26 gennaio 2020) Klaus, il film firmato Netflix che ha riscritto la storia del Natale, ha trionfato agli Annie Awards, i premi dedicati ai film d'animazione, vincendo in ben 7 categorie. Anche la Disney con Frozen 2 e Missing Link era in gara, ma su nomination, il colosso cinematografico ha portato a casa solamente due vittorie. fanpage

venezia76cinema : RT @_melancholiia: #AnnieAwards2020. È il trionfo di 'Klaus' che vince 7 statuette su 7. Netflix si porta a casa ben 19 premi, battendo l… - GiovannaDiMaio3 : RT @BlogSeason: A sorpresa agli #AnnieAwards il gioiellino #Netflix #Klaus trionfa in 7 categorie battendo il favorito agli Oscar Toy Story… - CamillaFonzie : RT @BlogSeason: A sorpresa agli #AnnieAwards il gioiellino #Netflix #Klaus trionfa in 7 categorie battendo il favorito agli Oscar Toy Story… -