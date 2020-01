Juventus, Sarri: «Siamo stati passivi. Ritorno a Napoli? Un’emozione» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il tecnico della Juventus Sarri ha commentato la pesante sconfitta incassata al San Paolo contro la Juventus Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta subita al San Paolo contro il Napoli: «Siamo stati passivi per tutta la partita, pensavamo di vincere camminando. Siamo stati mentalmente blandi. Un errore di approccio e intensità ci sta, stiamo parlando di una sola gara. Però abbiamo perso contro un avversario che ha fatto il minimo per vincere». «La squadra non ha funzionato, non è colpa solo del tridente. Non esiste responsabilità dei singoli. Ritorno a Napoli? Ho cercato di rimanere concentrato sulla partita, ma il Napoli rappresenta una tappa particolare. È emozionante tornare», ha concluso il tecnico della Juventus ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

