Juventus, infortunio Pjanic: chiesto il cambio, bianconeri in ansia (Di domenica 26 gennaio 2020) Pjanic infortunio – Nel corso del match di stasera tra Napoli e Juventus il centrocampista dei bianconeri Miralem Pjanic ha chiesto il cambio in seguito a una contusione subita in un contrasto. Al suo posto Rabiot: il francese sostituisce il playmaker del mosaico tattico di Sarri con quest’ultimo in ansia per le condizioni del calciatore. Brutte notizie per la Juve, che ha dovuto rinunciare al suo numero cinque a partita in corso. infortunio Pjanic: il bosniaco chiede il cambio Pjanic ha chiesto la sostituzione nel corso della seconda frazione di gioco del match contro il Napoli allenato da Gattuso. Non si conoscono ancora le cause del forfait, per questo tutto l’ambiente bianconero vigila la situazione. Tegola a partita in corso per la Juve, con il regista allenato da Sarri che adesso potrebbe saltare i prossimi incontri. Si attendono notizie sullo stato del ... juvedipendenza

